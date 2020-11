Das Mädchen aus "Systemsprenger" ist auf "Variety's" Actors to Watch-Liste

"Variety" gab ihre Auswahl von zehn Schauspielern und Schauspielerinnen, deren Karriere man besonders beachten sollte, am Montag bekannt. Die Filmzeitschrift verweist auf Zengels Auftritt in "Systemsprenger" und auf ihr bevorstehendes US-Filmdebüt an der Seite von Tom Hanks in dem Western "Neues aus der Welt". Hanks spielt darin einen Nachrichtenboten im Jahr 1870, der auf die zehnjährige Johanna (Zengel) trifft, die von einem indigenen Volk großgezogen wurde.