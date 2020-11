Maria Bakalova aus "Borat 2" spricht erstmals über ihre Szene mit Rudy Giuliani

Die 24-jährige bulgarische Schauspielerin Maria Bakalova startete an Sacha Baron Cohns Seite zweifellos eine Weltkarriere, denn ihre Leistung als angeblich 15-jähriges Mädchen Tutar Sagdiyev ist herausragend – gleichermaßen berührend, witzig und tragisch.

In einem Interview mit „The New York Times“ verriet Bakalova nun nähere Details über die Dreharbeiten. Es ging vor allem um die Szene mit Rudy Giuliani, in der sie den New Yorker Ex-Bürgermeister und Trump-Vertrauten für ein fiktives Nachrichtenmagazin in einem Hotelzimmer interviewte. Danach waren die beiden alleine im Schlafzimmer und Giuliani macht eine verfängliche Geste, indem er sich in die Hose fasste, wie die durch die geheime Kamera festgehalten wurde, bevor Cohen als Borat ins Zimmer stürmte.