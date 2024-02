"Akte X"-Star David Duchovny startet neuen Podcast

Wo kann man "Fail Better" hören?

"Fail Better" soll laut des Berichts ab Mai dieses Jahres auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar sein. Für Duchovny handele es sich bei der darin besprochenen Thematik um eine Herzensangelegenheit, wie er in einem Statement verriet. So sei er "schon seit langer Zeit ein Connaisseur des Versagens und von den Fehlern besessen, die wir alle begehen oder Angst davor haben, sie zu begehen."

Weiter sagte er: "Ich denke gerne darüber nach, wie diese Fehler, gepaart mit der Sinnlosigkeit des Versuchs, sie zu vermeiden, unser Leben prägen. Wenn wir alle so oft scheitern, warum haben wir dann solche Angst davor?" Interessierte mit Luft für einen weiteren Podcast dürfen sich also auf eine durchaus philosophische Herangehensweise an das Thema gefasst machen. Zumal das neue Podcast-Abenteuer Duchovny "mit meinen ganz eigenen Versagensängsten erfüllt".