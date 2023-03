Was ist bisher über das "Akte X"-Reboot bekannt?

Der Erfinder der Scifi-Serie, Chris Carter, verriet in der Radiosendung "On the Coast with Gloria Macarenko", dass der Regisseur von "Black Panther" und "Black Panther: Wakanda Forever" die Neuauflage umsetzen wird: "Ich habe gerade mit einem jungen Mann, Ryan Coogler, gesprochen. Er wird "Akte X" mit einer diversen Besetzung neu auflegen."

Wie das Reboot genau aussehen wird, steht noch nicht fest. Auch zum Cast ist noch nichts bekannt.