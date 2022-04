"Davina & Shania - We love Monaco": Serie für Geissens

In elf Jahren "Die Geissens" konnten die Zuschauer Davina (18) und Shania (17) Geiss beim Aufwachsen zusehen. Nun spendiert RTLzwei den Millionärstöchtern ihre eigene Doku-Soap. "Davina & Shania - We love Monaco" startet am 9. Mai 2022 beim Kölner Sender.