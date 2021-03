"Deadly Illusions": Kristin Davis reagiert auf Filmkritik

Twitter-UserInnen kritisieren Plot

Zwar hört sich der Filmplot unglaublich spannend an, dennoch waren nicht alle ZuschauerInnen von dem Thriller begeistert: "Ich habe mir gerade 'Deadly Illusions' auf Netflix angesehen und was zur Hölle war das. Eine Zeit lang war ich super fasziniert, aber dann wurde der Film SO schlecht, dass ich das Ende kaum verstanden habe. Es fühlte sich gezwungen und dumm an. Es hat ehrlich gesagt die Teile des Films ruiniert, die ich vorher mochte", twitterte @murphycult.