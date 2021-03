"Deadly Illusions": Ende von Netflix-Film sorgt für Verwirrung

Spoiler!

Wer den Film noch sehen will, sollte die kommenden Absätze überspringen.

Während des gesamten Filmes ist nicht klar, ob sich Mary alles nur einbildet oder ob die Geschehnisse tatsächlich stattfinden. Am Anfang sagt sie, dass ihre Gedanken an seltsame Orte wandern würden, wenn sie anfängt zu schreiben. Gegen Ende des Filmes erfährt sie, dass Grace eine traumatische Kindheit hinter sich hat und unter einer Persönlichkeitsstörung leidet, die dazu geführt hat, dass zwei Personen in ihrem Körper wohnen.

Marys Freundin Elaine wird getötet und das einzige Indiz auf die Mörderin ist eine Videoaufnahme, in der eine Frau mit Sonnenbrille, Kopftuch und Trenchcoat den Tatort verlässt. In der letzten Szene besucht Mary Grace in der Psychiatrie, wo die junge Frau die Psyche eines Kindes zu haben scheint und mit Mary anfängt Karten zu spielen. In der letzten Einstellung des Filmes sieht man jedoch, wie eine Frau mit Sonnenbrille, Kopftuch und Trenchcoat das Krankenhaus verlässt.