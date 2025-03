Demi Moore (62) stand kurz davor, ihren ersten Oscar zu gewinnen. Doch die "The Substance"-Darstellerin musste sich in der Nacht auf den 3. März in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" Mikey Madison (25) für ihre Rolle in "Anora" geschlagen geben. Nun hat sich Moore erstmals dazu geäußert und Madison zu ihrem Goldjungen gratuliert. Auf Instagram teilte die Schauspielerin eine Videomontage von Backstage-Momenten der Oscar-Nacht, darunter mit Hündchen Pilaf, und einige Clips vom roten Teppich der "Vanity Fair"-Party, die Moore gemeinsam mit ihren Töchtern besuchte.

"Nachdem sich diese Awards Season dem Ende nähert, bin ich so überwältigt von Dankbarkeit für diese Reise. Es war die Reise meines Lebens und wir fangen gerade erst an", schreibt die 62-Jährige. Sie sei "so dankbar für mein Team, meine Mitnominierten und alle, die diese Erfahrung so mit Freude und Licht gefüllt haben".

Demi Moore bedankt sich und gratuliert Mikey Madison Weiter bedankt sie sich bei "The Substance"-Regisseurin Coralie Fargeat (48) und Co-Star Margaret Qualley (30). "Es war eine große Ehre, mit euch zu arbeiten, von euch zu lernen und diesen Film mit euch zu feiern", so Moore. Auch an Mikey Madison, die mit ihr in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert war und schließlich den Goldjungen mit nach Hause nehmen durfte, richtet Moore einige Worte: "Einen großen Glückwunsch an Mikey Madison - ich bin gespannt, was du als Nächstes machst."

Fans sind über die Niederlage bei den Oscars enttäuscht Nachdem Moore bei den Golden Globe Awards, Screen Actors Guild Awards und Critics Choice Awards für ihre schauspielerische Leistung in dem Body-Horror ausgezeichnet wurde, überraschte ihre Niederlage bei den Academy Awards viele. Zahlreiche Fans machten ihrem Ärger über Moores ausbleibende Würdigung bei der Preisverleihung in den sozialen Medien Luft. Nach dem Gewinn des Golden Globes hatte die Schauspielerin in ihrer Dankesrede bereits eindrucksvoll deutlich gemacht, wie viel ihr eine derartige Ehrung nach über vier Jahrzehnten im Schauspielgeschäft bedeutet. "Es ist das erste Mal, dass ich als Schauspielerin etwas gewonnen habe, und ich bin einfach so demütig und dankbar."