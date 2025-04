Eine besondere Ehre für Hollywoodstar Demi Moore (62): Das US-Magazin "People" kürt die Schauspielerin zur "Schönsten Frau der Welt". Auf der Titelseite prangt die Überschrift "World's Most Beautiful: Of Course It's Demi!" - eine Hommage an eine Frau, die schon lange als Schönheitsikone gilt, aber jetzt, in ihren 60ern, authentischer denn je wirkt.

Nach ihrer gefeierten Rolle in dem Horrorfilm "The Substance", in dem sie eine alternde Schauspielerin spielt, die verzweifelt nach ewiger Jugend strebt, enthält diese Auszeichnung eine besondere Ironie. Während Moore im Film mit den brutalen Konsequenzen des Jugendwahns kämpft, verkörpert sie im echten Leben einen ganz anderen Umgang mit dem Älterwerden.