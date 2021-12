Leonardos Reaktion

Uns interessiert selbstverständlich, wie Leonardo auf diesen väterlichen Ausflug ins Schauspiel-Genre reagiert, und in einem "ET"-Interview erhalten wir eine Antwort darauf.

DiCaprio sagte anlässlich der Premiere seines eigenen Netflix-Films "Don't Look Up": "Ich habe ' Licorice Pizza' noch nicht gesehen, aber dass mein Dad einen Cameo-Auftritt in einem Paul-Thomas-Anderson-Film hat, ist Grund genug, zu feiern!"