Shooting-Star Cooper Hoffman

Die Hauptrolle wird vom 18-jährigen Cooper Hoffman, dem Sohn vom inzwischen verstorbenen Darsteller Philip Seymour Hoffman, gespielt. An seiner Seite stehen Stars wie Bradley Cooper, Sean Penn, Tom Waits und Benny Safdie. Cooper spielt Jon Peters, den Produzenten von Barbara Streisands "A Star is Born"-Verfilmung.

Der Titel des Filmes ist eine Referenz an Plattenläden in Südkalifornien, die in den 70er-Jahren neben den neusten Alben auch Lakritze im Angebot hatten. Genauso wie Quentin Tarantino in "Once Upon A Time in Hollywood" scheint Paul Thomas Anderson eine Hommage an seine Kindheit abliefern zu wollen. Es bleibt zu hoffen, dass er dabei erfolgreicher als sein Kollege ist.

Ein Startdatum für "Licorice Pizza" wurde noch nicht bekanntgegeben.