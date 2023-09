Dieter Witting gestorben: Kammerschauspieler wurde 79 Jahre alt

37 Jahre am Burgtheater

Witting wurde 1943 in Poznań (unter deutscher Besatzung: Posen) geboren, absolvierte seine Ausbildung am Schauspielseminar in Hamburg und hatte erste Engagements am Theater in Bremerhaven und in Bremen, später in Bern.

In seinen 37 Jahren am Burgtheater arbeitete Witting, der einige Jahre mit Maresa Hörbiger verheiratet war, u.a. mit den Regisseuren Hans Neuenfels, Adolf Dresen, Achim Benning, Michael Kehlmann, Claus Peymann, Martin Kušej, Andrea Breth und George Tabori, in dessen "Othello"-Inszenierung (1990) er den Lodovico spielte.