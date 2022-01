Lawrence fand "Don't Look Up"-Dreh mit Hill "wirklich schlimm"

Bereits vor dem Erscheinen der Weltuntergangskomödie "Don't Look Up" mit Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen erklärte die Schauspielerin, dass die Dreharbeiten eine echte Herausforderung waren.

Lawrence bezeichnete die Zusammenarbeit mit DiCaprio und Timothée Chalamet sogar als "die Hölle" – weil die beiden Hollywoodstars so albern gewesen seien. "Es war der nervigste Tag meines Lebens", so die Schauspielerin lachend.