Filmcrew taucht auf

Tatsächlich lässt sich alles leicht überprüfen, wenn ihr in "Don't Look Up" bei exakt 1:28:10 auf die Stopp-Taste drückt. Das eingefrorene Bild macht in dieser nächtlichen Skateboard-Szene deutlich, dass hier die gesamte Kamera-Crew am Set anwesend ist. Im Mittelpunkt steht ein Mann mit Mund-Nasen-Schutz, bei dem es sich wohl um Regisseur Adam McKay ("Vice", "Anchorman") handelt.