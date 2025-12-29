Umut Tekin (28) darf sich ab dem 23. Januar 2026 offiziell Dschungelcamp-Bewohner nennen. Das meldet der Sender RTL am Montag. Als zweiter bestätigter Kandidat der 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wird der Reality-Star seine Pritsche im australischen Busch beziehen. Seine Reaktion auf die Zusage? Ungläubiges Staunen: "Die verarschen mich. Safe. Das kann niemals sein." Nach Mirja du Mont (49) steht damit der zweite Name für die kommende Staffel fest.

Vom Bachelorette-Kandidaten zum Dschungel-Camper Der Weg ins Dschungelcamp war für Umut kein kurzer. Seine Reality-Karriere startete bei "Die Bachelorette", führte über "Bachelor in Paradise" und erreichte 2024 ihren vorläufigen Höhepunkt - wenn auch unter turbulenten Vorzeichen. Das "Sommerhaus der Stars" wurde zur Bühne für ein Beziehungsdrama mit seiner damaligen Freundin Emma Fernlund. Die beiden lieferten sich Streitereien, die noch lange nach Sendeschluss für Gesprächsstoff sorgten. Mittlerweile sind Emma und Umut Geschichte. Beide gehen getrennte Wege durch die Reality-Landschaft. Umut heizte zuletzt bei "Love Island VIP" die Stimmung an. Nun wartet das wohl härteste Format auf ihn.

Spinnen-Phobie könnte zum Problem werden Für sein Dschungel-Abenteuer hat sich der Kölner einiges vorgenommen. Locker und offen will er die Sache angehen, wie er im Interview mit dem Sender verriet. Vielleicht lernen die Zuschauer dabei sogar eine völlig andere Seite von ihm kennen - nicht den lauten Sprücheklopfer, sondern den emotionalen Umut. Allerdings gibt es da ein kleines Problem mit acht Beinen. Spinnen sind so gar nicht sein Ding, und in Australien lauern bekanntlich nicht gerade die harmlosesten Exemplare. "Du bist in Australien. Wir sind nicht in Deutschland. Das sind keine Spinnen, die du so kurz mal an der Decke hast. So mit einem Staubsauger kurz nach oben gehst, um die einzusaugen. Das sind richtige Vogelspinnen", erklärt er seine Bedenken. Da dürften die Dschungelprüfungen interessant werden.

Keine Flirts geplant Wer auf romantische Verwicklungen im Camp hofft, wird bei Umut vermutlich enttäuscht. Der sonst so flirtwillige Reality-Star hat offenbar andere Prioritäten. Der Grund: "Also da gibt es schon auch jemanden. Es ist noch nicht fest, aber ich weiß auch nicht, was sich daraus entwickelt...", gibt er sich geheimnisvoll. Wer die mysteriöse Person ist, bleibt vorerst sein Geheimnis. Die Auflösung gibt es vielleicht, wenn am 23. Januar 2026 die neue Staffel bei RTL startet. Bis dahin wird der Sender nach und nach weitere Kandidaten verkünden, die sich dem Abenteuer im australischen Busch stellen.