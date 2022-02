Gewinnt ein Mann das Dschungelcamp?

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" feiert in der aktuellen Staffel so einige Premieren. So ging es beispielsweise zum ersten Mal nach Südafrika statt nach Australien. Vor einigen Tagen musste eine Prüfung aufgrund zu starken Windes abgebrochen werden. Eric Stehfest (32) verweigerte eine andere komplett, um seine Mitbewohner zu bestrafen und jetzt durfte Dr. Bob (71) erstmals ohne Hartwich und Sonja Zietlow (53) eine der Aufgaben moderieren.

Ausgerechnet "GZSZ"-Star Eric machte sich mit Manuel Flickinger (33) auf den Weg, um die zuvor abgebrochene "Stars am Abgrund"-Prüfung, die ursprünglich Linda und Harald machen sollten, nachzuholen. Der Schauspieler zog diesmal aber durch - und redete auch Manuel gut zu, als dieser Bedenken hatte. Sie sollten mit einem Trampolin an ein schwebendes Netz springen und sich daran mehrere Sekunden festhalten. "Ich glaub' an dich, du schaffst das", feuerte Eric ihn an. Beide machten sich gut, auch wenn sie nur vier von sieben möglichen Sternen erspielen konnten.

Am Mittwoch könnte das Dschungelcamp beim nächsten Rauswurf dann zur reinen Männerrunde werden, denn am Dienstagabend gingen für Linda die wenigsten Anrufe ein. Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin muss deshalb die Show verlassen und Anouschka bleibt damit die einzige Frau in der Show. "Gut, alright", zeigte Linda sich recht gefasst. Wenn sie draußen sei, wolle sie zunächst einmal einer bekannten Fast-Food-Kette einen Besuch abstatten.