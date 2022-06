Dwayne Johnson lobt Väter: "Bester Job der Welt"

Dwayne "The Rock" Johnson (50) ist aktuell einer der größten Hollywood-Stars. Für den Schauspieler und ehemaligen Wrestler gibt es jedoch nichts Schöneres als Papa zu sein. Das lässt er in einem kurzen Clip bei Instagram durchblicken, in dem er im Rahmen des US-Vatertags alle Väter grüßt, die sich um ihre Familien kümmern.