"Ich - einfach unverbesserlich 4": Premiere in New York City

US-Schauspieler Will Ferrell (56, "Barbie") machte die Premiere seines neuen Films "Ich - Einfach unverbesserlich 4" (Originaltitel: "Despicable Me 4") zur Familiensache. In New York City begleiteten ihn seine Mutter Betty Kay Overman (83), seine Ehefrau Viveca Paulin (55) und die beiden gemeinsamen Söhne Magnus (20) und Axel Ferrell (14) mit auf den roten Teppich.