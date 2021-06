"Vor dem Dreh war ich sehr nervös"

Wie Rebeka-Darstellerin Claudia Salas dem spanischen Filmportal verriet, hätte sie vor den Sexszenen in der vierten Staffel großen Respekt – denn in den vorangehenden Staffeln hatte sie keine intimen Szenen vor der Kamera. "Vor dem Dreh war ich sehr nervös. Das war eine schwere Zeit für mich, weil es so gut beleuchtet war und es eine sehr intime Situation für die Figur und mich als Schauspielerin war", so die 26-Jährige.

"Ich muss sagen, dass das inzwischen die Szene ist, in der ich mich in meinem Leben am wohlsten gefühlt habe", reflektierte die Schauspielerin nach den Dreharbeiten.