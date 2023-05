Die 25-jährige Darstellerin Elle Fanning (25) ist bekannt aus großen Hollywood-Produktionen wie etwa "Maleficent - Die dunkle Fee" (2014) mit Superstar Angelina Jolie (47). Auch in ihrer mit einem Emmy ausgezeichneten Historienserie "The Great" (seit 2020) brilliert Fanning als Kaiserin Katharina II. Doch im "Happy Sad Confused"-Podcast hat die Schauspielerin nun enthüllt, dass sie aufgrund der zu geringen Zahl ihrer Instagram-Follower in der Vergangenheit eine große Rolle verloren habe.