Inspiriert von der wahren Geschichte des Flugzeugabsturzes eines Drogenschmugglers im Jahr 1985, dem verschwundenen Kokain und dem Schwarzbären, der es gefressen hat, findet sich in diesem wilden Thriller eine Gruppe von Polizisten, Kriminellen, Touristen und Teenagern in einem Wald in Georgia wieder, in dem ein 500 Pfund schweres Raubtier eine unglaubliche Menge Kokain zu sich genommen hat und nun auf der Suche nach mehr Koks ist ... und Blut. "Cocaine Bear" startet am 06. April in den hiesigen Kinos.