Ellen Barkin bezeichnet Johnny Depp als "kontrollsüchtigen Typ"

Die Schlammschlacht vor Gericht zwischen Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) ging auch am 18. Verhandlungstag ungebremst weiter. Am Donnerstag kam dort Hollywood-Schauspielerin Ellen Barkin (68) im Zeugenstand zu Wort. Die Darstellerin hatte 1998 während der Dreharbeiten zum Kultfilm "Fear and Loathing in Las Vegas" eine Liaison mit Depp begonnen und berichtete dem Gericht über ihre Erfahrungen mit dem Schauspieler.