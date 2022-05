Amber Heard empfindet Prozess gegen Johnny Depp als "Folter"

Er "zwang" sie zum Prozess

Das er sie dazu nötige, all diese "peinlichen" und schrecklichen Geschehnisse einmal mehr in die Öffentlichkeit tragen zu müssen, sei die reinste "Folter" für sie. Sie habe nichts weiter tun wollen, "als mit meinem Leben weiterzumachen. Aber er lässt mich einfach nicht."

Johnny Depp hat Amber Heard auf 50 Millionen Dollar (46 Mio. Euro) verklagt - wegen eines Beitrags, den sie 2018 in der "Washington Post" veröffentlichte. Darin behauptete sie, Opfer von häuslicher Gewalt zu sein. Ihren Ex-Mann hat sie nicht namentlich erwähnt. Depp behauptet, der Beitrag habe dennoch seine Karriere ruiniert, seinen Ruf beschädigt und dadurch viel Geld gekostet. Heard hat eine Gegenklage gegen ihren Ex in Höhe von 100 Millionen Dollar (92 Mio. Euro) eingereicht.