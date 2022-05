Johnny Depp vs. Amber Heard: Ellen-Barkin-Aussage erwartet

Johnny Depp (58) kehrt bald in den Zeugenstand zurück, zusammen mit seiner Kontrahentin Amber Heard (36), ihrer Schwester Whitney Henriquez (34) und der Schauspielerin Ellen Barkin (68, "Fear and Loathing in Las Vegas"). Wie "Entertainment Weekly" weiter meldet, wird Depps Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau am 16. Mai in Fairfax County im US-Bundesstaat Virginia fortgesetzt. Die Verhandlung, die diese Woche unterbrochen wurde, weil die Richterin an einem anderen Termin teilnehmen musste, wird am Montag live auf "Court TV" und "Law & Crime" übertragen.