"Elvis"-Darsteller Austin Butler nach Dreh ins Krankenhaus

Am 25. Mai feierte "Elvis" seine Weltpremiere in Cannes. Die Dreharbeiten für das Biopic von Baz Luhrmann (59) haben dem Schauspieler Austin Butler (30) aber offenbar heftig zugesetzt. Im Gespräch mit dem Männermagazin "GQ" erzählt der Darsteller von Elvis Presley (1935-1977), dass er nur wenige Stunden nach Drehschluss in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.