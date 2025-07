Wenn es um kreative Glückwünsche geht, macht Dax Shepard (50) niemand so schnell etwas vor. Seine Frau Kristen Bell (44) wurde für einen Emmy in der Kategorie "Outstanding Actress in a Comedy Series" für ihre Rolle der Joanne in der romantischen Komödie-Serie "Nobody Wants This" nominiert - und Shepard fand eine ganz besondere Art, ihr zu gratulieren.

Starke Konkurrenz bei den Emmy Awards

Bell tritt in ihrer Kategorie gegen namhafte Konkurrentinnen an: Ayo Edebiri aus "The Bear", Jean Smart in "Hacks", Quinta Brunson aus "Abbott Elementary" und Uzo Aduba in "The Residence". Auch die Serie "Nobody Wants This" selbst erhielt eine Nominierung als "Outstanding Comedy Series", was bedeutet, dass Foster als Produzentin ebenfalls nominiert ist. Ihr männlicher Hauptdarsteller Adam Brody (45) wurde für seine Rolle als Rabbi Noah Roklov in der Kategorie "Outstanding Actor in a Comedy Series" nominiert.

Die 77. Emmy Awards werden am 14. September live auf CBS übertragen.