Ennio Morricone: Penthouse von Musiklegende in Rom wird verkauft

Meister der Filmmusik

Der 1928 geborene Ennio Morricone komponierte über 500 Soundtracks für Kino und Fernsehen sowie über 100 weitere Musikwerke. Zu den Highlights gehören seine Partituren für "Cinema Paradiso", "Spiel mir das Lied vom Tod", "Die Unbestechlichen", "Frantic", "Bugsy" und"The Hateful Eight". Zwischen 2014 und 2019 gab Ennio Morricone allein in Europa 111 Konzerte vor insgesamt mehr als 800.000 Zuschauern. Am 6. Juli 2020 verstarb die Legende im Alter von 91 Jahren in ihrer Heimatstadt Rom.

Zu Ehren des verstorbenen Komponisten beginnt Morricones Sohn Andrea nun eine Konzertserie in Europa, die ihn auch nach Wien führen wird. Das Konzert ist am 20. Dezember in der Stadthalle geplant.