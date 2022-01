"Nargess" (Sa, 29.01.2022 18:30 / Fr, 11.02.2022 21:00), ein sozialkritisches Melodrama, etablierte sich kurz nach Erscheinen als nationaler Klassiker. Die Regisseurin widmete dem Film dann noch zwei Fortsetzungen "The May Lady" (Do, 27.01.2022 21:00 / Do, 17.02.2022 21:00) und "Under the Skin of the City" (Mi, 02.02.2022 18:30 / Fr, 18.02.2022 21:00). Zu dritt ergeben sie die "Stadt-Trilogie". Interessant ist, wie die Regisseurin ihren eigenen Stil beschreibt: "Ich denke, Kino ist Kino. Meine Definition von Kino basiert auf meinen Überzeugungen und Gedanken." Mit dieser Einstellung prägt sie seit den 1990er-Jahren die neue Generation der iranischen FilmemacherInnen.

Besondere Empfehlung: Die Regisseurin wird bei den Projektionen von "Nargess" am 29. Jänner und von "The May Lady" am 27. Jänner anwesend sein. Nach der Schau von "See You Tomorrow Elina" am 28. Jänner steht sie für ein Publikumsgespräch zur Verfügung.