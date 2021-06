So läuft das Casting ab

Wie die kürzlich ausgeschiedene Kandidatin Sandra in ihren Instagram-Storys verriet, wissen die Singles zu Beginn nicht, dass sie an der Show "Ex on the Beach" teilnehmen.

"Es sollte angeblich ein neues Format namens 'Love Games' sein. Wenn ich gewusst hätte, dass es 'Ex on the Beach' ist, wäre ich nicht hingeflogen", wird die 29-Jährige von "Promiflash" zitiert.

Einem Wiedersehen mit ihrem Ex hätte Sandra lieber nicht zugestimmt – vermutlich wird genau deshalb der wahre Inhalt der Show von der Produktion verschwiegen. Sandra hatte in diesem Fall Glück, denn sie flog aus der Show, bevor einer ihrer Ex-Partner als Teilnehmer dazustoßen konnte.