Fahri Yardim und Til Schweiger bald wieder in "Tatort" zu sehen?

Darum geht's in "One Mic Stand"

Während der "Tatort"-Anruf also noch auf sich warten lässt, darf sich Fahri Yardim bei "One Mic Stand" an anderer Stelle beweisen. Prominente Persönlichkeiten, die keinerlei Erfahrungen mit Stand-up-Comedy haben, sollen in der Show von berühmten Komikern und Komikerinnen in wahre Punchline-Experten verwandelt werden. Mit dabei sind neben Yardim und dessen Coach "Teddy" auch Harald Schmidt (64), der die Fußballstars Mats Hummels (33) und Christoph Kramer (31) zum Comedy-Crashkurs schickt. Michael Mittermeier (56) nimmt Tänzerin und TV-Jurorin Motsi Mabuse (41) mit auf ein Comedy-Abenteuer, Torsten Sträter (55) unterstützt Model Lorena Rae (28) und Hazel Brugger (28) hilft ihrem guten Bekannten Prof. Dr. Karl Lauterbach (59): Noch vor seiner Ernennung zum Gesundheitsminister ließ sich der Wissenschaftler und Politiker auf das Abenteuer ein.