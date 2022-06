"One Mic Stand": Karl Lauterbach wird Amazon-Hobby-Komiker

Diese weiteren Paarungen gibt es

Mit "One Mic Stand" feiert auch eine Late-Night-Größe ihr Comeback im Comedy-Bereich: Harald "Dirty Harry" Schmidt (64) ist ebenfalls als Coach mit an Bord. Der hat sich gleich zwei Stars zur Brust genommen, die beiden Fußball-Weltmeister Mats Hummels (33) und Christoph Kramer (31).

Auf dem Tanzparkett macht "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (41) so schnell niemand etwas vor. Damit sie auch auf der Stand-up-Bühne zum Profi wird, hat sie Komiker Michael Mittermeier (56) trainiert. "LOL: Last One Laughing"-Gewinner Torsten Sträter (55) durfte derweil "Victoria's Secret"-Model Lorena Rae (27) die Kunst der Komik näher bringen.