Ich kann niemanden nachspielen und ich kann niemandem gerecht werden. Es würde an ein Wunder grenzen, wenn Gerd Heidemann, der lebt ja noch, das dann anschaut und sich denkt: "Genau so war's, der spielt mich genau so, wie ich bin." Ist ja klar, dass man sich in dem Moment, wo man sagt: "Wir spielen das nach", in einen relativ freien, fiktiven Raum begibt. Darauf vertraue ich auch, dass es letztendlich eine Interpretation ist, wie bei jeder anderen Figur auch, die ich spiele.

Die Freiheit will ich mir als Künstler nehmen, gewisse Entscheidungen selbst zu treffen und mich nicht sklavisch an die historische Vorgabe halten zu müssen – weil ich es vielleicht auch gar nicht kann, und weil ich glaube, dass die Fiktion keine Grenzen hat und viel offener ist als die Realität.

Diese Figur bietet wahnsinnig viel Raum, das war das, was mich daran gereizt hat. Gerd Heidemann galt als einer der größten Journalisten seiner Generation. Der hat in den höchsten Kreisen verkehrt und war trotzdem jemand, der Nazi-Devotionalien gesammelt hat. Deshalb ist er über die Tagebücher gestolpert, weil er sich mit Leuten umgeben hat, die mit diesen Nazi-Devotionalien gehandelt haben. Das finde ich schon hochgradig fragwürdig und das macht ihn zu einer schillernden Persönlichkeit. Schillernd in dem Sinne, dass er nicht greifbar ist, er hat etwas Flimmerndes an sich. Das alles ist relativ komplex und vielschichtig.