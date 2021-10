Matt Dillon im Interview: "Ich bereue nichts"

Der Film handelt von Träumen, die von der Regierung eingesammelt werden.

Die Hauptfigur erlebt etwas Irrationales, etwas wie in einer Parallelwelt. Es ist wie ein Traum und Träume sind immer irrational – die sind nur für die träumende Person logisch.

Ich liebe Träume in Filmen und ich mochte die Idee, die Träume mit Shirin zu erkunden. In meiner ersten Produktion damals habe ich auch viele Träume von mir eingebaut, die ich wirklich so auch erlebt habe. Als das Studio die erste Rohfassung sah, haben sie gemeint: "Wir lieben es! Aber kannst du die Traum-Szenen rausschneiden?"

An welchem Ihrer Träume wäre denn die Regierung interessiert?

Ich kann mich selten an meine Träume erinnern, außer ich versuche, aktiv daran zu denken oder schreibe sie auf. Aber es ist schon interessant in diesem Film, weil da direkt in die Privatsphäre eingegriffen wird. Man schnappt sich nicht nur oberflächlich die Meinung der BürgerInnen, sondern will an die tiefsten Gedanken, das Unterbewusstsein ran – das erfahren also nicht nur die FreundInnen oder enge Vertraute, nein – die Regierung!

In meinem Fall fällt mir jetzt nur ein Traum ein, den ich immer wieder in verschiedenen Abwandlungen erlebt habe: Ich fliege in einem Ballon und plötzlich geht die Luft raus und ich falle spiralförmig abwärts. Oder ich fliege in einem Flugzeug und kann mich nicht erinnern, wo die Landebahn ist und irre umher. Aber ich will jetzt nicht zu tiefgründig werden.