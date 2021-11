Die neue Show von Amazon erinnert eher an einen Thriller als an eine Realityshow im herkömmlichen Sinn: In "Celebrity Hunted" begeben sich zehn deutsche Promis einzeln oder zu zweit auf die Flucht durch Deutschland – gejagt werden sie von einem professionellen ErmittlerInnen-Team. Werden sie gefunden, ist das Spiel für sie beendet.

Axel Stein ist seit den 90ern bekannt als Comedian und Schauspieler: Ob in "Axel!", "Knallharte Jungs" oder mit Stefan Raab in "TV Total". Tom Beck erlangte in seinen bisherigen Rollen in "Alarm für Cobra 11" oder "SOKO Köln" eher Einblicke in die Arbeit der Ermittelnden – jetzt hat er wohl am eigenen Leib erlebt, wie sich gejagte VerbrecherInnen fühlen.

Auch sein musikalisches Talent, das er spätestens als Sieger der zweiten Staffel von "The Masked Singer" ganz Deutschland zeigte, wird in der Amazon-Show zu sehen sein. Im Gegensatz zu uns hat sich Axel Stein allerdings nicht so sehr darüber gefreut, wie man in der ersten Folge und im Interview erfährt.

In "Celebrity Hunted" treten Axel Stein und Tom Beck als Duo auf – und wir können schon einmal verraten: Die beiden überzeugen mit einer Menge Humor und gewagten Ideen. Neben dem Zweierteam stellten sich auch Stefanie Giesinger, Wladimir Klitschko, Summer Cem, Kida Khodr Ramadan, Vanessa Mai, Andreas Ferber, Melisa Kocak und Diana Bill der Herausforderung, unterzutauchen.

Uns verrieten Stein und Beck, warum sie als Duo so gut funktionierten, was der Reiz an einer Realityshow war und wieso Humor ein unschlagbarer Fluchtbegleiter ist.