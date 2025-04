Beunruhigende Nachrichten aus der italienischen Filmwelt: Der renommierte Regisseur Nanni Moretti (71) hat am 2. April einen Herzinfarkt erlitten und wurde ins San Camillo Krankenhaus in Rom eingeliefert. Dort musste er sofort notoperiert werden, wie die italienische Tageszeitung "Corriere della Sera" berichtet .

Nichts hatte auf gesundheitliche Probleme hingedeutet. Noch am 31. März hatte Moretti in seinem Kino Nuovo Sacher in Trastevere den Film "Gioventù romantica" des chinesischen Regisseurs Jia Zhangke vorgestellt und sich mit der italienischen Regisseurin Paola Cortellesi unterhalten.

Während der Eröffnungsveranstaltung des französischen Filmfestivals "Rendez-vous" im Nuovo Sacher, Morettis eigenem Kino in Rom, übermittelte die Regisseurin Alice Rohrwacher warme Genesungswünsche: "Ich möchte den Gedanken von uns allen an Nanni Moretti zum Ausdruck bringen", sagte sie während der Preisverleihung.

Eigentlich hätte Moretti am Mittwochabend an der Premiere des Films "L'attachement" der Regisseurin Carine Tardieu mit Valeria Bruni Tedeschi teilnehmen sollen. Sein Erscheinen bei der Veranstaltung wurde kurzfristig abgesagt, da es dem Regisseur "nicht gut ging".

Bedeutender Regisseur des italienischen Kinos

Nanni Moretti zählt zu den wichtigsten Filmemachern Italiens. Mit "Goldene Träume" (1981) gewann Moretti den Goldenen Löwen in Venedig, "Die Messe ist aus" (1985) brachte ihm einen Silbernen Bären in Berlin ein. 1994 wurde er für "Caro Diario" ("Liebes Tagebuch") in Cannes als bester Regisseur geehrt. Für seinen Film "La stanza del figlio" ("Das Zimmer meines Sohnes") wurde er 2001 mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet.

Sein jüngstes Werk "Il Sol dell'Avvenire" ("Die Sonne der Zukunft") erschien 2023 und erzählt die Geschichte eines Regisseurs, gespielt von Moretti selbst, der an einem Film arbeitet, der nicht vorankommen will, sowie die eines Parteifunktionärs der Kommunistischen Partei in den 1950er Jahren. Der Film reflektiert auf typisch Moretti'sche Art - zwischen Ironie und Melancholie - den Niedergang einstiger Gewissheiten.

Freunde, Kollegen und Fans hoffen nun auf eine baldige Genesung des geschätzten Filmemachers.