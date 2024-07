Das 41. Filmfest München wurde am 29. Juni offiziell eröffnet. Zur Opening Night waren mehr als 1.500 geladene Gäste auf das Gelände "Gasteig HP8" - benannt nach der Adresse Hans-Preißinger-Straße 8 im Münchner Stadtteil Sendling - gekommen. Vor Ort erlebten sie einen erfrischenden Neustart, für den seit diesem Jahr der Festivalleiter und Künstlerische Co-Leiter Christoph Gröner sowie die Künstlerische Co-Leiterin Julia Weigl verantwortlich sind. "Wir sind natürlich aufgeregt, aber vor allem freuen wir uns, weil es für uns im Prinzip ja gestern schon losgegangen ist, mit 5000 jungen Menschen am Museum Brandhorst, einem Kino-Screening und Panelveranstaltungen", sagte Weigl der Nachrichtenagentur spot on news über den Warm-up-Freitag. "Es war also eine Art Soft-Start für uns - und jetzt kann es so richtig losgehen", strahlte sie auf dem roten Teppich.

Christine Neubauer, Rick Okon, Aylin Tezel - Promis auf dem roten Teppich Voller Vorfreude waren auch die vielen prominenten Premierengäste, darunter "Tatort"-Star Lisa Bitter (40), "Eberhoferkrimi"-Antiheld Daniel Christensen (45), Michaela May (72), Janina Uhse (34), Lara Mandoki (34), Rosalie Thomass (36), Walter Sittler (71), Sunnyi Melles (65), Heio von Stetten (63), Suzanne von Borsody (66), Hannes Jaenicke (64) und Stephanie Krogmann (38), Nikolai Kinski (47), Marie Theres Relin (58) oder Dieter Landuris (62). Eine besonders positive Erscheinung auf dem in Wahrheit türkisfarbenen Teppich war Schauspielerin Christine Neubauer (62). In ihrem figurbetonten schwarzen Einteiler demonstrierte sie, wie gut es ihr geht. Das lag unter anderem an den hohen Temperaturen einer Tropennacht. Bestens gelaunt war auch "Das Boot"-Star Rick Okon (35). Kollegin Aylin Tezel (40) lobte das Filmfest an sich lobte in den höchsten Tönen: "Ich freue mich besonders darüber, dass es ein Sommerfest ist. Sehr entspannt, sehr angenehme Atmosphäre."

Internationale Gäste - insbesondere Kate Winslet Eine der beiden diesjährigen Preisträgerinnen ließ sich auch schon am Eröffnungsabend blicken. Die US-Schauspielerin und zweifache Oscarpreisträgerin Jessica Lange (75, "Tootsie", "Operation Blue Sky") schaute für eine Stippvisite auf dem roten Teppich vorbei. Am 30. Juni bekam sie ihren Preis. Die britische Schauspielerin Kate Winslet (48, "Der Vorleser"), der andere große und Oscar-prämierte Hollywoodstar, der in diesem Jahr mit dem Filmfest-München-Preis ausgezeichnet wird, war offenbar noch nicht in der Stadt. Red-Carpet-Thema war sie natürlich trotzdem.

Eröffnungsfilm "Zwei zu eins" begeistert Der Eröffnungsfilm der völlig überwältigten Regisseurin und Drehbuchautorin Natja Brunckhorst (57), die als Teenagerin in der Titelrolle des Drogendramas "Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" (1981) berühmt wurde, kam sehr gut an. Die deutsch-deutsche Ensemblekomödie "Zwei zu eins" ist inspiriert von wahren Begebenheiten, die im Abspann aufgelistet werden. Das verlieh den unterhaltsamen Film, der im Hochsommer des Jahres 1990 in einer abgehängten Noch-DDR-Region spielt, eine absurde Ernsthaftigkeit. Denn Maren (Sandra Hüller, 46), Robert (Max Riemelt, 40) und Volker (Ronald Zehrfeld, 47) finden in einem alten Schacht die heimlich eingelagerten Geldscheine der DDR. Weil die Umtauschfrist fast abgelaufen ist, sind die Millionen inzwischen eigentlich wertlos. Trotzdem schmuggeln sie zusammen mit einem, der die Stollen gut kennt, säckeweise Scheine nach draußen. Mit Hilfe der kompletten, ebenfalls ziemlich desillusionierten Nachbarschaft finden sie einen Weg, die DDR-Scheine doch nicht zu Geld zu machen... Die große Publikumspremiere beim Filmfest München findet am 1. Juli im Deutschen Theater statt. Dann soll auch Sandra Hüller vor Ort sein.