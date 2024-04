Die Bilder, die das Münchner "Tatort"-Team sich in der neuen Episode des Kultkrimis ansehen muss, sind nichts für schwache Nerven. In einem Abwasserkanal unter dem Münchner Hauptbahnhof haben Arbeiter einen weiblichen Torso gefunden. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare im Internet auf verstörende Gewaltvideos. In der Folge "Schau mich an" - am Sonntag, 7. April, um 20.15 Uhr auf ORF 2 und in der ARD - bekommen sie Unterstützung aus Wien.