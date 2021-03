Diese Filmpaare konnten sich hinter den Kulissen nicht ausstehen

Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall

Es ging schon länger das Gerücht um, dass sich die "Sex and the City“-Darstellerinnen abseits der Kameras nicht sonderlich gut verstanden haben. Der Streit soll seinen Anfang genommen haben, als Kim Cattrall erfuhr, dass Sarah Jessica Parker mehr als alle anderen Schauspielerinnen verdiente.

In einem "Elle"-Interview aus dem Jahr 2009 versuchte Parker zwar noch, die Probleme am Set klein zu reden, aber bei den Verhandlungen rund um einen dritten "Sex and the City“-Film eskalierte die Lage endgültig. Es wurden Gerüchte laut, dass Cattrall mit ihren Forderungen die Verhandlungen aufhalten würde, woraufhin sich die Darstellerin öffentlich zu den Diva-Vorwürfen äußerte.

"Dafür ziehe ich die Leute von 'Sex and the City' zur Verantwortung und vor allem Sarah Jessica Parker. Sie hätte wirklich netter sein können. Ich verstehe nicht, was ihr Problem ist, das habe ich noch nie verstanden“, sagte sie in einem "Daily Mail"-Interview.