Florence Pugh ist einer der Shootingstars in Hollywood

Für Aufsehen sorgt Florence Pugh unterdessen immer mehr durch ihre Arbeit. Der internationale Durchbruch gelang der Schauspielerin aus England 2019. Sie überzeugte in den Filmen "Fighting with My Family", "Midsommar" und "Little Women".

Bekannt ist sie außerdem für die MCU-Rolle der Yelena Belova, die sie unter anderem in "Black Widow" (2021) verkörperte. Im folgenden Jahr spielte sie in dem Thriller "Don't Worry Darling" und dem Drama "Das Wunder" mit. In Christopher Nolans (53) biografischem Film "Oppenheimer" (2023) gab sie die Figur Jean Tatlock.