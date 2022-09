Aufgewärmt statt frisch gekocht

"Die Frauen von Stepford", "Get Out", "Die Truman Show", "Requiem for a dream", "Pleasantville", "Mad Men", "The Handmaid’s Tale" und sogar "WandaVision": Das, was uns "Don’t worry Darling" präsentiert, haben wir anderswo schon mehrfach gesehen – und das um ein Vielfaches besser. Inspiration ist okay, aber das Sprichwort "Besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht" trifft auf Wildes Film nicht zu: Die Individualität fehlt, statt Eigenes und frisch Gekochtes gibt es nur Aufgewärmtes. Und jede Hausfrau weiß, dass dieses Rezept nicht zum Erfolg führt.

In einer Szene sagt Gemma Chan alias Franks Ehefrau Shelley: "The enemy from progress is chaos." Und: "There is beauty in control." "Don’t worry Darling" aber hält sich selbst am wenigsten an diesen Glaubenssatz, denn das größte Problem des Films ist seine Struktur und sein Tempo.