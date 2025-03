"Schneewittchen"-Darstellerin Gal Gadot (39) hat am 18. März ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fam e eingeweiht. Zusammen mit Ehemann Jaron Varsano und ihren vier Töchtern posierte sie auf dem berühmtesten Bürgersteig Amerikas. Obwohl die Zeremonie einem "Variety"-Bericht zufolge durch ein Aufeinandertreffen von pro-palästinensischen und pro-israelischen Demonstranten gestört wurde und 15 Minuten später startete, ließ sich die israelische Schauspielerin offenbar nichts anmerken.

Alles, was Gadot mache, tue sie für ihre Kinder, erklärte die Schauspielerin zudem. "Danke, dass ihr Teil des Zirkus seid, wie wir immer sagen. Ihr erlaubt mir, meine Träume zu erfüllen, und ich hoffe, ihr wisst, dass ihr dasselbe tun könnt. Ihr inspiriert mich jeden Tag, danach zu streben, ein besserer Mensch zu sein, stark und freundlich und mutig zu sein, so wie ihr es seid. Und ich hoffe, dass ihr stolz seid."

"Ich spreche nicht mehr über Politik"

Nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem laut Medienberichten mehr als 1.200 Menschen getötet wurden, hatte Gadot sich mehrfach politisch geäußert. Nun spreche sie nicht mehr über Politik - "denn wen interessiert es, wenn ein Promi über Politik spricht? Ich bin eine Künstlerin. Ich möchte Leute unterhalten. Ich möchte Hoffnung bringen und ein Leuchtfeuer des Lichts sein, wenn ich etwas über die Welt sage", erklärte Gadot "Variety" vor der Zeremonie.

Sie habe aber nicht über das schweigen können, was am 7. Oktober geschehen ist. Sie sei die Enkelin eines Holocaust-Überlebenden und ihr gehe es "um die Menschlichkeit". Sie habe das Gefühl gehabt, "dass ich mich für die Geiseln einsetzen muss. [...] Ich weiß, wofür ich mich einsetze, und ich weiß, was ich mir für die Welt wünsche. Ich bete für bessere Zeiten für alle. Ich möchte, dass alle ein gutes Leben und Wohlstand haben und ihre Kinder in einer sicheren Umgebung großziehen können".