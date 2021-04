Gary Oldman: Die vielen Gesichter des Oscar-Favoriten

Gary Oldman hat sich in den letzten Jahrzehnten als einer der wandlungsfähigsten Darsteller unserer Zeit etabliert. Der britische Schauspieler stand das erste Mal im TV-Film "Meantime" von Mike Leigh im Jahr 1983 vor der Kamera und gab kurze Zeit später sein Kinodebüt in "Sid and Nancy", in dem er den Sex-Pistols-Gitarristen Sid Vicious verkörperte.

Inzwischen hat Oldman in über 100 Filmen mitgespielt und lässt sich auch als 63-Jähriger nicht auf einen Typ festnageln. Zuletzt überzeugte er in seiner Rolle als Drehbuchautor Herman Mankiewicz in "Mank", für den er auch eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller erhielt. Er zählt als großer Favorit für die goldene Trophäe und hat in seiner langen Karriere zahlreiche ikonische Rollen gespielt.

Das sind die vielen Gesichter von Gary Oldman: