Im RTL+ Original "KBV" haben wir Sie in einer lustigen Rolle kennengelernt. Wie war es für Sie, in "Gefährliche Nähe" in die ernstere Rolle der Kitty Rademacher zu schlüpfen

Maike Jüttendonk: Das stimmt, viel zu lachen hat Kitty nicht gerade, sie muss ganz schön kämpfen. Permanent ausloten, ob die Liebe zum Mann oder der Schutz ihrer selbst und der gemeinsamen Tochter wichtiger ist. Ein Wahnsinns-Zwiespalt. Die Beträge werden von Folge zu Folge höher. Ich mochte an der Figur, dass sie sich im Laufe der Serie immer mehr ermächtigt, mutiger wird und über ihre Grenzen geht. Ein spannender Gegensatz zu lustigen Rollen wie z.B. Danni in KBV.

Kitty Rademacher liebt ihren Mann von ganzem Herzen – trotz dessen krimineller Machenschaften. Glauben Sie, dass Liebe blind machen kann?

Man verliebt sich, das kann man nicht beeinflussen. In dem Stadium ist man womöglich blind, blendet negative Dinge aus, hinterfragt nicht usw. Aber wenn der Punkt erreicht ist, dass man – wie in Kittys Fall – um die kriminellen Aktivitäten des Partners weiß, ist es schon eine bewusste Entscheidung, ob man die Beziehung weiterführt oder beendet. Kitty macht es sich nicht leicht, aber entscheidet sich letztendlich auch in der schwierigsten Phase für ihren Mann. Mit allen Konsequenzen, die sie dann mittragen muss. Das ist heftig und man muss es nicht unbedingt nachvollziehen können, aber Liebe hat eben noch keiner verstanden. Und ein bisschen Gangsterbraut steckt eben auch in ihr.

Was waren Ihre persönlichen Highlights beim Dreh?

Die Energie meiner Spieltochter Naila Schuberth. Team und Kollegen. Köln. Und hauptsächlich, dass wir während der Pandemie drei Monate drehen konnten und ohne Unterbrechungen durchgekommen sind.