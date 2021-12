Wie kann man sich die Vorbereitung auf eine Mockumentary mit Improvisation vorstellen?

Wir haben für ein paar Tage in einem Supermarkt gearbeitet, haben mit Leuten geredet, die im Supermarkt arbeiten – mit den Chefs von Edeka in Hamburg zum Beispiel. Die haben da einige Storys ausgepackt und da haben wir auch gemerkt, was da für eine krasse Vielfalt geboten wird.

Wie viel war improvisiert?

Wir haben komplett improvisiert und die Drehbücher waren fast schon Romane. Die Szenen waren dann nur so grob gesteckt, es gab Anweisungen wie: "Bei Punkt A geht es los und dann geht es über in Punkt B". Die SchauspielerInnen waren deshalb komplett frei und konnten machen, was sie wollten. Das hat Ehrlichkeit gebracht.