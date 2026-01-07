Der Hollywoodstar spricht in einem Interview über seinen allerersten Kuss, als er gerade einmal elf Jahre alt war.

Hollywoodstar George Clooney (64) gilt seit Jahrzehnten als einer der charmantesten Männer der Filmbranche. Doch lange bevor Clooney als Dr. Doug Ross in der Kultserie "Emergency Room" zum Serienliebling aufstieg, sammelte er seine ersten romantischen Erfahrungen. In einem Interview mit dem "W Magazine" plauderte der Schauspieler nun aus dem Nähkästchen und verriet Details über seinen allerersten Kuss, den er mit elf Jahren bekam. Der Schauplatz war eine Kirche in seinem Heimatort Augusta im US-Bundesstaat Kentucky. "Wir versteckten uns vor all unseren Freunden, die draußen warteten und riefen: 'Küss sie! Küss sie!'", erinnerte sich Clooney an den denkwürdigen Moment.

Die Beziehung hielt nicht lange Wie es bei Elfjährigen so ist, währte die junge Liebe nicht ewig. "Die Beziehung hielt nicht - Elfjährige gehen ziemlich schnell weiter", scherzte der "Jay Kelly"-Darsteller im Gespräch mit dem Magazin. Seit seinem Durchbruch als Serienarzt, den er von 1994 bis 1999 verkörperte, spielte Clooney in zahlreichen romantischen Filmen mit. An der Seite von Michelle Pfeiffer stand er 1996 für "Tage wie dieser ..." vor der Kamera, mit Catherine Zeta-Jones drehte er 2003 die Komödie "Ein (un)möglicher Härtefall". Zuletzt verzauberte er 2022 gemeinsam mit Julia Roberts das Publikum in "Ticket ins Paradies".

Nicht jede Kussszene lief glatt Doch so routiniert der Frauenschwarm auch wirken mag - nicht alle seine Filmküsse verliefen nach Plan. In einem Interview mit der "New York Times" aus dem Jahr 2022 gestand Clooney, dass er früh in seiner Karriere einmal vom Regisseur kritisiert wurde. "Ich musste eine Kussszene mit diesem Mädchen drehen, und der Regisseur sagte: 'Nicht so.' Und ich dachte mir: 'Mann, das ist meine Technik! Das mache ich auch im echten Leben so!'", erinnerte er sich lachend. Auch die Zusammenarbeit mit Julia Roberts in "Ticket ins Paradies" brachte eine Herausforderung mit sich. Die einzige Kussszene des Films erforderte laut Clooney sage und schreibe 80 Versuche. "Ich habe meiner Frau erzählt: 'Es hat 80 Takes gebraucht.' Sie meinte nur: 'Was zum Teufel?'". Roberts klärte allerdings auf: "Es waren 79 Takes, in denen wir gelacht haben, und dann der eine Take, in dem wir uns geküsst haben."