George Clooney: "Friends"-Star Matthew Perry war nicht glücklich

"Keine Freude, kein Glück oder Frieden"

Obwohl Perry schließlich die Rolle als Chandler Bing in "Friends" ergatterte, erinnert sich Clooney, sei er "nicht glücklich" gewesen. Es habe ihm "keine Freude, kein Glück oder Frieden gebracht", glaubt der Hollywood-Star.

Die beiden Schauspieler sahen sich offenbar häufig, da Clooneys damalige Serie "Emergency Room" und "Friends" "nebeneinander" gedreht wurden. 1995 hatte Clooney sogar eine Gastrolle in der legendären Sitcom. Über den Kampf in der Vergangenheit von Matthew Perry gegen Suchtmittel sagte Clooney, es sei "hart anzusehen" gewesen, niemand habe gewusst, "was in ihm vorging". Er fügte hinzu: "Wir wussten nur, dass er nicht glücklich war". Es beweise einem nur, so der Filmstar weiter, "dass Erfolg und Geld und all diese Dinge einen nicht automatisch glücklich machen. Du musst mit dir und deinem Leben zufrieden sein", so Clooney.