In den hochgelobten Serien "Breaking Bad" (2008-2013) sowie dessen Ableger "Better Call Saul" (2015-2022) legte Schauspieler Giancarlo Esposito (66) eine furchteinflößende Präsenz an den Tag. Bald schon dürfen sich auch Fans der Marvel-Filme von ihr überzeugen lassen, wie die US-Seite "Variety" berichtet. Demnach stehe inzwischen offiziell fest, dass der Gustavo-Fring-Darsteller dem Cast von "Captain America: Brave New World" angehören wird.

Welche Rolle erhält Esposito im MCU? Angesichts seiner überzeugenden Schurken-Qualitäten - nicht nur in "Breaking Bad" und dem Spin-off, sondern zum Beispiel auch in der Superhelden-Serie "The Boys" (seit 2019) - liegt die Vermutung nahe, dass Esposito in "Captain America 4" erneut einen Bösewicht verkörpert. Welche Rolle der 66-Jährige in dem Marvel-Streifen spielen wird, wurde jedoch noch nicht offiziell verkündet. Mit einem Gerücht räumte Esposito unlängst selbst auf - er wird nicht den rechtschaffenen Superhelden Charles "Professor X" Xavier, Anführer der "X-Men", spielen. Den mächtigen Telepathen verkörperten bereits Altstar Patrick Stewart (83) sowie James McAvoy (45). Esposito verriet laut "Variety" bei einer Podiumsdiskussion, nicht in ihre Fußstapfen zu treten.

Alles neu in "Brave New World" Statt der Neuinterpretation eines bekannten Reckens wird Esposito also wohl eine bislang noch nicht im Kino in Erscheinung getretene Figur aus den Marvel-Comics darstellen. Die Titelfigur wird in dem Streifen zudem erstmals nicht mehr von Chris Evans (42) verkörpert, der als "Cap" bislang in allen "Avengers"-Filmen sowie den Solo-Auftritten die Welt rettete. An seiner Stelle, wie es in "Avengers: Endgame" sowie der Disney+-Serie "The Falcon and the Winter Soldier" thematisiert wurde, übernimmt der Held Sam Wilson (Anthony Mackie, 45) den symbolträchtigen Schild. Noch im kommenden Jahr soll "Captain America: Brave New World" in die weltweiten Kinos kommen. Neben Esposito wird darin auch Harrison Ford (81) mit über 80 Jahren seinen Einstand im Marvel Cinematic Universe (MCU) feiern. Sein Part steht bereits fest, er übernimmt die Rolle des Thaddeus "Thunderbolt" Ross vom 2022 verstorbenen William Hurt (1950-2022).