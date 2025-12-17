Die Science-Fiction-Fangemeinde trauert um einen ihrer prägenden Stars. Der Schauspieler Gil Gerard ist im Alter von 82 Jahren gestorben, wie unter anderem "Variety" berichtet. Internationale Bekanntheit erlangte er Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre mit seiner ikonischen Rolle als Buck Rogers im Film "Buck Rogers im 25. Jahrhundert" sowie in der gleichnamigen TV-Serie. Seine Ehefrau Janet Gerard bestätigte den Tod auf Facebook. Demnach starb der Schauspieler nach einem kurzen Kampf gegen eine seltene, aggressive Krebserkrankung. "Von dem Moment an, als wir wussten, dass etwas nicht stimmt, bis zu seinem Tod vergingen nur Tage", schrieb sie. Mit seinem Tod habe sie ihren Seelenverwandten verloren.

Seine Ehefrau Janet postete Abschiedsworte des Schauspielers Separat veröffentlichte sie auf Gerards eigener Facebook-Seite eine weitere Nachricht mit Worten, die er zuvor selbst verfasst hatte. "Wenn ihr das lest, dann hat Janet es veröffentlicht, so wie ich sie darum gebeten habe", schrieb er. "Mein Leben war eine wunderbare Reise. Die Möglichkeiten, die ich hatte, die Menschen, denen ich begegnet bin, und die Liebe, die ich gegeben und empfangen habe, haben meine 82 Jahre auf diesem Planeten zutiefst erfüllt." Außerdem richtete er noch ein paar persönliche Worte an die Leserinnen und Leser: "Verschwendet eure Zeit nicht mit Dingen, die euch nicht begeistern oder keine Liebe in euer Leben bringen." Zum Abschied schrieb er schließlich: "Wir sehen uns irgendwo draußen im Kosmos."

"Buck Rogers" machte ihn berühmt Seinen Durchbruch feierte Gil Gerard 1979 mit der Hauptrolle in der Science-Fiction-Produktion "Buck Rogers im 25. Jahrhundert", die zunächst als Film startete und anschließend als Serie fortgesetzt wurde. Die futuristische Geschichte eines Astronauten, der nach Jahrhunderten aus dem Schlaf erwacht, entwickelte sich schnell zum Kult und machte ihn zum festen Bestandteil der Popkultur. Auch Jahrzehnte nach der Absetzung gilt die Serie als Meilenstein des Genres. Nach dem Ende der Show blieb er dem Film- und Fernsehgeschäft treu. Er übernahm Nebenrollen in Kinoproduktionen, war regelmäßig im Fernsehen zu sehen und trat bis ins hohe Alter auf Fan-Conventions auf, wo er von seinem Publikum gefeiert wurde.