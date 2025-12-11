Jeff Garcia ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler und Comedian, der Millionen von Kindern und Jugendlichen als Stimme von Sheen Estevez in der Nickelodeon-Kultserie "Jimmy Neutron" bekannt war, starb am Mittwoch im Alter von nur 50 Jahren. Sein Sohn Joseph verkündete die traurige Nachricht auf Instagram. Wie Familienangehörige gegenüber "TMZ" bestätigten, starb Garcia am frühen Mittwochmorgen in einem Krankenhaus in Südkalifornien, nachdem er von lebenserhaltenden Maßnahmen genommen worden war. Der Synchronsprecher hatte in den vergangenen Monaten mit mehreren schweren gesundheitlichen Komplikationen zu kämpfen. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest.

Von der Stand-up-Bühne ins Tonstudio Geboren am 3. Mai 1975 im kalifornischen Irvine, begann Garcia seine Karriere bereits 1991 als Stand-up-Comedian - damals war er gerade einmal 16 Jahre alt. Die gesamten 1090er-Jahre tingelte er durch die Comedy-Clubs Südkaliforniens, darunter die berühmte Laugh Factory, bevor er 1995 den Sprung ins Schauspielgeschäft wagte. Wie "Deadline" weiter berichtet, feierte Garcia seinen großen Durchbruch als Synchronsprecher. Mit seiner markanten Stimme hauchte er der Figur Sheen Estevez Leben ein - dem hyperaktiven, Ultra-Lord-besessenen besten Freund des genialen Jimmy Neutron. Die Rolle übernahm er erstmals 2001 im Kinofilm "Jimmy Neutron: Boy Genius" und blieb der Figur über Jahre treu: in der Fernsehserie "The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius", dem TV-Film "Jimmy Neutron: Attack of the Twonkies" (2005) und dem Spin-off "Planet Sheen".

Ein vielseitiges Talent Doch Garcia war weit mehr als nur eine Stimme. Sein Repertoire umfasste zahlreiche weitere Synchronrollen: Er sprach Pip die Maus in "Der tierisch verrückte Bauernhof" (2006) und der Nachfolgeserie "Back at the Barnyard", lieh Figuren in beiden "Rio"-Filmen seine Stimme und war als Rinaldo in den Animationsfilmen "Happy Feet" und "Happy Feet 2" zu hören. Auch in der MTV-Kultserie "Clone High" hatte er 2002 einen Gastauftritt. Vor der Kamera zeigte sich Garcia ebenfalls: Er spielte in den Serien "Caroline in the City" (1995) und "Dangerous Minds" (1996) mit und übernahm 2012 die Rolle des Freddy Lopez in der Sitcom "Mr. Box Office". Noch Ende Oktober - nur wenige Wochen vor seinem Tod - war er als Gast in der Talkshow "Comics Unleashed" zu sehen.

Sohn Joseph: "Er war mein Held" Garcia hinterlässt zwei Kinder: Sohn Joseph und Tochter Savannah. In seinem bewegenden Instagram-Tribut schrieb Joseph über seinen Vater: "Das Talent, das mein Vater besaß, war wirklich einzigartig. Von der Synchronarbeit bis zur Stand-up-Comedy - er glänzte mit seinem schnellen Witz, seinem frechen Humor und seinem Charme." Sein Vater habe das Leben von Menschen auf der ganzen Welt berührt, "ob man mit Jimmy Neutron aufgewachsen ist oder bei einer seiner Shows mit ihm gelacht hat". Joseph schloss mit den Worten: "Er war mein Held... Ich habe ihn vergöttert. Er mag gegangen sein, aber er wird NIEMALS vergessen werden."