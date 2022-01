"Grey's Anatomy"-Set-Streit zwischen Pompeo und Denzel Washington

Wortgefecht

"Ich sagte in einer Szene zu meinem Gegenüber etwas wie: 'Schau mir wenigstens in die Augen, wenn du dich entschuldigst'. Dieser Satz stand nicht im Dehbuch und Denzel Washington wurde richtig unangenehm. Er reagierte in der Art: 'Ich führe hier Regie. Also halte sich ans Skript.'"

Daraufhin habe Pompeo extrem wütend reagiert und ihm an den Kopf geworfen: "Das hier ist meine Serie und mein Set, also sag mir gefälligst nicht, wie ich mich zu verhalten habe. Du kennst dich hier überhaupt nicht aus und würdest nicht mal die Toilette finden."